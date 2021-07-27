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Непогода оставила часть Абхазии без света

Непогода оставила часть Абхазии без света

В ночь на вторник в Абхазии шли сильные ливни, что привело к аварии на ВЛ "Бзыбь-220" и приостановке подачи электроэнергии населению.

Как сообщает "Черноморэнерго", на данный момент без света остаются часть Гудаутского и Гагрского районов.

Стихия минувшей ночью повалила в республике две опоры высоковольтной линии, на месте работают аварийные бригады.

Напомним, по прогнозам синоптиков, опасная погода ожидается во вторник в Сочи, не исключены подтопления, сели.

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Вестник Кавказа

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