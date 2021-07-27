В КЧР открылся новый госпиталь для пациентов с коронавирусом

В Карачаево-Черкессии начал работу северный инфекционный ковид-госпиталь, сообщается на официальном сайте главы и правительства региона.

Новый госпиталь рассчитан на 200 пациентов, таким образом в республике общее количество действующих коек достигло 935. Госпитализированы 654 человека, уточнили в пресс-службе, пишет "Интерфакс".

Кроме того, вскоре еще один ковид-госпиталь будет открыт на базе противотуберкулезного диспансера, также переоборудуют инфекционное отделение в Карачаевской больнице.

Глава региона Рашид Темрезов сообщил, что на протяжении последней недели ежедневно растет число заболевших и количество госпитализированных. Система здравоохранения в республике работает в напряженном режиме.