Горздрав Ростова остался без руководителя

Сегодня по собственному желанию пост руководителя управления здравоохранения Ростова-на-Дону покинула Ольга Мельникова, - сообщает 1rnd со ссылкой на данные пресс-службы администрации донской столицы.

"Ольга Мельникова написала заявление об увольнении по собственному желанию. Причина - переезд в другой город. Сегодня у нее последний рабочий день", - сообщили в пресс-службе, передает "АиФ-Ростов".

Мельникова занимала пост главы горздрава с октября 2020 года, сменив на должности начальника управления здравоохранения после скандала с поставками кислорода в больнице Надежду Левицкую.

Исполняющий обязанности начальника управления пока не назначен, - добавили в горадминистрации.

Напомним, как ранее сообщал "Вестник Кавказа", лечебные учреждения Ростовской области лихорадит: они ощущают острую нехватку врачей, кадровый дефицит которых уже достиг 40%. Больше всего в регионе нуждаются в работниках скорой медицинской помощи, участковых, а также в педиатрах и терапевтах.