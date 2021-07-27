Машина с тремя детьми упала в ущелье в Котайкской области

Семья из пяти человек пострадала в результате аварии в Котайкской области, такое сообщение опубликовано на портале shamshyan.com.

В нем говорится, что накануне, примерно в 22:40 (21:40 мск), при не установленных пока обстоятельствах, машина Volkswagen Golf съехала с проезжей части, ударилась о камни и упала в ущелье.

В автомобиле ехали родители и трое несовершеннолетних детей, все они с травмами были госпитализированы в медцентр "Раздан".

Правоохранители устанавливают личности водителя и пострадавших.