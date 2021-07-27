В Узбекистане на работу будут брать только вакцинированных?

Работодатели в Узбекистане могут получить законодательную возможность не брать на работу людей, не прошедших вакцинации от коронавируса, передает Podrobno.uz.

Депутаты демократической партии "Миллий тикланиш" в рамках мер по ускорению вакцинацию населения предложили внести соответствующие изменения в законы. Законопроект одобрен в рамках первого фракционного чтения.

Статья 113 ТК позволит работодателям не принимать сотрудника на работу, если он отказывается проходить текущую профилактическую вакцинацию на фоне угрозы распространения инфекции.

Статья 28 Закона "Об общественном здравоохранении" даст возможность, при угрозе карантина или эпидемии, вакцинировать население на основании решения главного государственного санитарного врача Узбекистана.