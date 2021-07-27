Токаев реорганизовал Минздрав и Минтруда Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о реорганизации министерства здравоохранения, а также ведомства труда и социальной защиты населения, наделив их новыми полномочиями и функциями. Документ опубликован на сайте нормативных актов Казахстана.

Решением главы государства Минтруда и соцзащиты с 1 января следующего года получит функции и полномочия МВД в области миграционных процессов, а также по вопросам беженцев, за исключением функций по недопущению нелегальной иммиграции, реадмиссии незаконных иммигрантов, выдаче виз на выезд и въезд в республику, а также документированию граждан.

К Минздраву от МВД перейдут функций и полномочия по координации политики в сфере медобеспечения с 1 июля 2022 года.

Действие коснется лиц, которые содержатся в следственных изоляторах. С 1 января 2023 года - в отношении граждан, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы.

Отмечается, что изменения введены в действие с 19 июля.