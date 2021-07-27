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"Наследив" на Ближнем Востоке, США ищут "угрозы" в России и Китае?

&quot;Наследив&quot; на Ближнем Востоке, США ищут &quot;угрозы&quot; в России и Китае?

Основательно "наследив" на Ближнем Востоке, Вашингтон ищет новые "угрозы" со стороны Пекина и Москвы, - написала в своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"То, что мы видели в Афганистане, и то, как развиваются сейчас события в Ираке, дает нам понимание, что мы должны не игнорировать угрозы на Ближнем Востоке, но разбираться с ними по-другому, оставляя небольшой след, чтобы наше тело было больше ориентировано на угрозы от Китая и России", -  процитировала высказывание заместителя председателя Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США генерала Джона Хайтена Мария Захарова.

"Может, перед ориентацией тела на новые "угрозы" Вашингтону следовало бы убрать свои "небольшие следы" в Ираке, Ливии, Афганистане, Сирии?" - с иронией предложила дипломат, комментируя высказывание американского военачальника.

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