Коронавирус в Новороссийске отменил футбольный матч

В Новороссийске 28 июля должен был пройти футбольный матч команд «Черноморец» и «Биолог-Новокубанск», он отменен из-за коронавируса.

В пресс-службе Российского футбольного союза уточнили, что не состоится встреча 1/128 финала Бетсити Кубка России «Черноморец» (Новороссийск) - «Биолог-Новокубанск» (п. Прогресс). У нескольких игроков «Черноморца» выявили коронавирус, согласно предписанию главного санитарного врача Новороссийска игра отменена.

Матч планировалось провести на стадионе «Центральный» в Новороссийске.