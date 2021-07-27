Мирить оппозицию с большинством в парламенте Грузии приехал президент ПАСЕ

В Грузию с двухдневным визитом прибыл президент Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Рик Демс, - сообщает сайт ПАСЕ

Планируется, что он начнет визит с аудиенции в законодательном органе и встретится с председателем парламента Кахой Кучава, а затем проведет встречи с представителями парламентской оппозиции и парламентского большинства, - передает Грузия Online.

Также запланированы также встречи Демса с премьер-министром Грузии, министром иностранных дел, министром юстиции и министром внутренних дел страны.

Еврочиновник встретится с председателями комитета по правам человека и гражданской интеграции и постоянно действующего парламентского совета по гендерному равенству, а также с членами парламентской делегации Грузии в ПАСЕ.

Визит Рика Демса завершится 28 июля.