Военная миссия США в Ираке завершится до конца года

Президент США Джо Байден и премьер-министром Ирака Мустафа Аль Казыми подписали соглашение о прекращении американской военной миссии в Ираке, сообщает агентство Reuters.

Из соглашения следует, что США официально завершат военную миссию в Ираке до 31 декабря 2021 года. Американские военные впервые были отправлены в Ирак 18 лет назад.

Встреча американского президента и иракского премьера состоялась в Овальном кабинете в рамках стратегического диалога США и Ирака.

"Наша миссия в Ираке будет продолжаться. Мы продолжим совместные учения, оказывать необходимое содействие и помогать в борьбе с ИГИЛ (запрещена в РФ) при его возобновлении, но прекращаем военную миссию до конца этого года", - заявил Байден.

Вашингтон намерен прекратить военную миссию, но продолжит поддерживать местные силы безопасности и курдские формирования "пешмерга", "для укрепления потенциала с целью противодействия будущим угрозам". "Сотрудничество в области безопасности будет полностью преобразовано и сосредоточится на подготовке, консультировании и обучении" иракских сил, отметили в пресс-службе Госдепартамента.