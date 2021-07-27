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Пыльная буря заставила посадить самолет посреди степи (ВИДЕО)

Пыльная буря заставила посадить самолет посреди степи (ВИДЕО)

В Мангистауской области Казахстана накануне прямо в степи приземлился самолет Ан-2, сесть его заставила пыльная буря, и его отбуксировали на стоянку с помощью ГАЗели.

В соцсетях появилось видео этой пыльной бури: очевидцы запечатлели буксировку легкомоторного самолета, приземлившегося из-за пыльной бури, на фоне ветрогенераторов, - пишет Sputnik Казахстан со ссылкой на портал "Актау-Лада".

Приземление, судя по всему, прошло штатно, так как вызовов к спасателям не поступало.

Актау накануне также накрыло облако пыли, такие катаклизмы в регионе ожидаются и сегодня. 

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