Пыльная буря заставила посадить самолет посреди степи (ВИДЕО)
В Мангистауской области Казахстана накануне прямо в степи приземлился самолет Ан-2, сесть его заставила пыльная буря, и его отбуксировали на стоянку с помощью ГАЗели.
В соцсетях появилось видео этой пыльной бури: очевидцы запечатлели буксировку легкомоторного самолета, приземлившегося из-за пыльной бури, на фоне ветрогенераторов, - пишет Sputnik Казахстан со ссылкой на портал "Актау-Лада".
Приземление, судя по всему, прошло штатно, так как вызовов к спасателям не поступало.
Актау накануне также накрыло облако пыли, такие катаклизмы в регионе ожидаются и сегодня.
Вестник Кавказа
в TwitterПодписаться