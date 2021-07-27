В Волгоградской области вводится обязательная вакцинация

Власти Волгоградской области решили ввести обязательную вакцинацию для ряда категорий граждан.

Согласно новому постановлению главного санитарного врача региона Ольги Зубаревой, вакцинация обязательная для людей, занятых в сферах массового взаимодействия с населением, таких как сферы общепита, услуг, торговли, фитнес-центров, многофункциональных центров, туризма, такси, гостиничного бизнеса, доставки, театров и кинотеатров, пишет "Интерфакс".

Также обязательная вакцинация вводится в регионе для работников образования, здравоохранения, социальной защиты, почтовых отделений, клиентских подразделений финансовых организаций, просветительских мероприятий.

Кроме того, прививка от коронавируса обязательна для студентов колледжей и вузов старше 18 лет.

Первым компонентом эти категории граждан должны привиться до 30 августа, вторым - до 30 сентября. В эти вакцинировать необходимо не менее 60% от общей численности сотрудников.