Экспорт персиков и нектаринов принес Грузии более $16 миллионов

Грузия получила доход от продажи почти 19 тонн нектаринов и персиков в $16,9 млн, сообщает Минсельхоз этой страны.

В ведомстве привели данные с 1 мая по 25 июля.

По сравнению с аналогичным прошлогодним периодом, продажа фруктов увеличилась на 6,3 тыс тонн, а стоимость – на $5,9 млн.

В министерстве отметили, что нектарины и персики отправлялись в Россию (11,9 тыс тонн), Армению (5,8 тыс), Азербайджан (269), Украину (493), Беларусь (99), Казахстан (95), Молдову (116) и Словению (38).

Стоит добавить, что в 2020 году из Грузии было экспортировано свыше 23 тыс тонн персиков. Более 80% от общего числа пришлось на Россию.

шлось на Россию.