Жителей Сочи призвали готовиться к очередному опасному ливню

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что во вторник в Сочи может пройти третий за сезон обильный дождь.

"В течение суток (27 июля) в районе большого Сочи ожидается комплекс неблагоприятных явлений, которые могут привести к опасным явлениям. Это сочетание сильного дождя с продолжительным дождем. За 12 часов выпадет большое количество осадков - 40-50мм. Одновременно с постоянным дождем будет ливневый дождь", - рассказал синоптик, пишет РИА Новости.

Вильфанд предупредил, что дожди спровоцируют подъем уровня воды в реках, местами до неблагоприятных отметок, возрастет риск схода селевых потоков.

"На реке Кубань ожидается подъемы уровня воды с превышением неблагоприятных отметок... Помните запомнившийся эпизод с Крымском в 2012 году? Ситуация сейчас близка к этому. С чем это связано? Теплое море. Чем теплее поверхность воды, тем сильнее перемещение вверх воздушных масс...", - уточнил специалист.

Он напомнил, что этим летом на Кубани уже случилось два эпизода интенсивных осадков.