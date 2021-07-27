Дожди принесут на Кубань небольшую прохладу

Сегодня утром в Краснодаре было 26 градусов тепла и прошел небольшой дождь, а днем температура в городе поднимется до 29 тепла и установится ясная погода с порывами ветра до 7,7 м/с, - говорится в прогнозе Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В крае установится переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди и грозы, а в отдельных районах южной половины края пройдут ливни. Скорость ветра составит 5-10 м/с, местами его порывы будут достигать 15-20 м/с, и это немного собьет установившуюся в крае жару – до 28-33, а в юго-восточных предгорных районах – до 24-29 тепла, передает портал Юга.ру.

На Черноморском побережье тоже установится переменная облачность без существенных осадков, и лишь в Туапсинском районе возможны кратковременный дождь и гроза. Ветер будет дуть со скоростью 6-11 м/с, порывами до 12-17 м/с, а в Новороссийске – до 15-20 м/с, а воздух прогреется до 28-33 тепла.

Напомним, в крае до 28 июля действует штормовое предупреждение о ливнях с грозами, шквалистом усилении ветра и вероятности формирования смерчей.