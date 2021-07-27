Вильфанд призвал не торопиться "провожать лето"

Аномально жаркие дни могут ожидать россиян и в августе, хотя климатический пик сильной жары все же пройдет 31 июля - 1 августа, об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"По климату, самые высокие температуры наблюдаются в последние пятидневки июля и в первые дни августа. Самые жаркие дни - 31 июля и 1 августа", - цитирует его РИА Новости.

Тем не менее, пояснил ученый, речь идет о средних показателях, а в последние 15 лет очень жаркие дни, когда воздух прогревался до плюс 30 градусов, наблюдались даже в середине августа.

"Еще рано провожать лето", - отметил Вильфанд.

Он пообещал, что более точный прогноз погоды на следующий месяц Гидрометцентр опубликует 30 июля.