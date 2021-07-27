США поставят Узбекистану 3 млн доз вакцины Moderna

В четверг, 29 июля, в Узбекистан из США доставят 3 млн доз вакцины от коронавируса Moderna, - сообщили в узбекском МИД.

Вакцина будет выделена через программу Всемирной организации здравоохранения COVAX и доставлена специальным рейсом из штата Алабама. США выделили ее на безвозмездной основе, - сообщили в посольстве Узбекистана, передает Podrobno.uz.

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) разрешило применение вакцины Moderna для профилактики COVID-19 у лиц в возрасте 18 лет и старше, сообщив, что вакцина может предотвратить заражение COVID-19, обладая эффективностью свыше 94%.

Курс вакцинации состоит из двух доз, вводимых с интервалом в один месяц. Ее отличие от препарата фармкомпаний Pfizer/BionTECH состоит в том, что вакцину можно хранить при нормальной холодильной температуре, что позволяет упростить ее последующее распределение по всем регионам Узбекистана.