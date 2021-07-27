В Казахстане расширят сеть железных дорог и нарастят объемы транзита

Зампредседателя Комитета транспорта Министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Жанибек Тайжанов сообщил о планах по развитию сети железных дорог в республике для транзита грузов.

"В настоящее время, в целях дальнейшего наращивания объема перевозок, определены "узкие" места, требующие модернизации и наращивания пропускной способности: на ключевом транзитном коридоре по направлению Китай-Европа-Китай планируется строительство вторых путей и электрификация железнодорожного участка Достык-Мойынты. Данный проект увеличит пропускную способность коридора в 5 раз, тем самым обеспечив ежегодно растущий контейнеропоток из Китая в страны Европы", - сказал он в ходе брифинга в Службе центральных коммуникаций заместитель, пишет "Казинформ".

Кроме того, будет построена новая железнодорожная линия Дарбаза-Мактарал между Казахстаном и Узбекистаном, она разгрузит пункт пропуска Сарыагаш. "Реализация данного проекта позволит увеличить пропускную способность участка в 2 раза – увеличение приема и сдачи поездов в сутки с Узбекистаном с 26 до 50, – сократить сроки транспортировки грузов в 1,5 раза", - уточнил Тайжанов.

Также запланирована реализация проекта строительства железнодорожной дороги в обход станции Алматы с применением механизма ГЧП, что позволит сократить сроки транспортировки грузов на двое суток и разгрузит станцию Алматы на 40%.