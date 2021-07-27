Лучшими городами для работы летом названы Москва и Сочи

Для работы в летний период россияне выбирают Москву и Сочи - более 40% россиян назвали лучшим городом для работы летом Москву, еще треть считают таковым Сочи, - свидетельствуют результаты исследования сервиса "Работа.ру".

"Самыми популярными городами для работы в летний период стали Москва (41% голосов), Сочи (30%), Санкт-Петербург (26%), Краснодар (13%), Ростов-на-Дону (7%) и Казань (5%)", - говорится в тексте исследования, передает ТАСС.

В Москве соискателей привлекает высокая зарплата (54%), большое количество открытых вакансий (52%) и число сезонных предложений о работе (34%). В Сочи и Краснодаре россияне хотели бы работать в летний период из-за большого количества сезонных предложений о трудоустройстве - 49% и 52% соответственно.

Немаловажное значение имеет и доступность рекреационных ресурсов: в Сочи это отметили 45% респондентов, а в Краснодаре - 42%. Также россиян привлекает хороший климат в этих регионах (40% и 49% опрошенных соответственно).

Что касается Петербурга, то в нем больше половины (51%) опрошенных привлекает большое количество открытых вакансий, 46% респондентов решающим фактором назвали высокие зарплаты, а 39% участников опроса отметили большое число сезонных предложений работы в городе на Неве.

Ростов-на-Дону привлекает россиян большим количеством сезонных вакансий (50%), хорошим климатом (41%) и доступными рекреационными ресурсами (39%), а Казань - высокими зарплатами - это отметили 46%.