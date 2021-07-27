В Семее тушат пожар в здании библиотеки вуза

Минувшей ночью в казахстанском Семее вспыхнуло здание библиотеки местного вуза 1987 года постройки, на тушение которого были брошены свыше полсотни пожарных и 14 единиц техники, - сообщили в пресс-службе областного департамента по ДЧС.

"Очаг пожара находится в помещении библиотеки. Работают четыре звена газодымозащитной службы. Обеспечена бесперебойная подача огнетушащих средств", - отметили в ведомстве, передает Sputnik Казахстан.

В 8.05 утра огонь был локализован на площади 150 кв м. Причину случившегося после завершения тушения определят специалисты ДЧС.

"К счастью, жертв и пострадавших нет. На момент пожара в здании никого не было", - добавили в департаменте.