На Кубани к 1 сентября отремонтируют 99 школ
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что к началу нового учебного года в регионе в порядок приведут 99 школ.
"До 1 сентября обновим 99 учреждений – благоустроим территории, сделаем капремонт кровли, пищеблоков и спортзалов, учебных помещений, чтобы наши дети получали знания в комфортных и современных условиях", – заявил губернатор, пишут "Кубанские новости".
На капремонт школ по госпрограмме края "Развитие образования" пойдет около 560 млн рублей. Школы отремонтируют в 32 городах и районах Кубани.
Кроме того, ежегодно в регионе вводится в эксплуатацию порядка 10 новых школ.
Вестник Кавказа
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