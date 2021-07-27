На Кубани к 1 сентября отремонтируют 99 школ

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что к началу нового учебного года в регионе в порядок приведут 99 школ.

"До 1 сентября обновим 99 учреждений – благоустроим территории, сделаем капремонт кровли, пищеблоков и спортзалов, учебных помещений, чтобы наши дети получали знания в комфортных и современных условиях", – заявил губернатор, пишут "Кубанские новости".

На капремонт школ по госпрограмме края "Развитие образования" пойдет около 560 млн рублей. Школы отремонтируют в 32 городах и районах Кубани.

Кроме того, ежегодно в регионе вводится в эксплуатацию порядка 10 новых школ.