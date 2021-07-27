Казахстанское село стало городом областного значения

Указом президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева "Об изменениях в административно-территориальном устройстве Акмолинской области" село Косшы близ Нур-Султана получило статус города областного значения.

"Реорганизовать Целиноградский район Акмолинской области путем выделения из него села Косшы. Отнести село Косшы Целиноградского района Акмолинской области к категории города областного значения", - говорится в тексте указа, который вступает в силу со дня подписания, передает Sputnik Казахстан.

Косшы - село в Целиноградском районе Акмолинской области в 2-3 километрах от границы Нур-Султана: ему давно хотели придать селу статус города, однако многие его жители были прописаны в столице.