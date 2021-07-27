Вильфанд: столичный регион ждут "приятные" осадки

Несмотря на то, что сегодня в столичном регионе будет довольно жарко – температура воздуха будет подниматься до 30 градусов тепла - теплые дни с кратковременными осадками прогнозируются в центре Европейской России, - сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"Волна теплой погоды, не волна тепла, а волна хорошей длительной теплой погоды. Причем в течение ближайшей недели она будет не просто жаркой, а еще и с осадками, которые очень приятно воспринимаются во время такой теплой погоды. Связано это с тем, что антициклон, который установился, будет действовать во вторник и среду. Температуры будут (плюс) 27-29 градусов, что на 2-3 градуса выше нормы… Но уже в среду, во второй половине дня, в Центральный федеральный округ придут дожди", - рассказал Вильфанд, передает РИА Новости.

Наиболее заметные дожди пройдут завтра во второй половине дня, и в четверг.

"Начиная с четверга давление начнет снижаться. Будут облачно с прояснениями и небольшие дожди с периодами сухой ясной погоды", - уточнил Вильфанд.