Сель закрыл дорогу из Прохладного в Азау

Минувшей ночью на проезжую часть федеральной трассы А-158 "Прохладный-Баксан-Азау" в Кабардино-Балкарии сошел сель, перекрывший дорогу, - сообщили в главном управлении МЧС России по КБР.

"Информация о том, что в Эльбрусском районе КБР на 88 км федеральной автодороги А-158 в связи с выносом селевого потока перекрыто движение, поступила в центр управления в кризисных ситуациях в 5:15. В результате схода селя никто не пострадал", - рассказал сотрудник чрезвычайного ведомства, передает "Интерфакс".

На месте дежурит оперативная группа МЧС России и подразделения ГИБДД, дорожные службы начали расчистку проезжей части, завершить которую планируется сегодня в первой половине дня.