Железнодорожники восстановили движение поездов на Транссибе

Российским железнодорожникам удалось в кратчайшие сроки восстановить движение поездов по железнодорожному мосту через реку Ареда в Забайкальском крае, - сообщает РЖД в Telegram.

"Второй путь открыт", - говорится в сообщении, и, по словам находящегося на месте гендиректора РЖД Олега Белозерова, задача по восстановлению путей была решена быстрее намеченного срока.

Напомним, 23 июля в Забайкалье обрушился железнодорожный мост на перегоне Куэнга - Укурей Транссиба, обрушение спровоцировали сильные ливни на Дальнем Востоке.

Восстановлением инфраструктуры занимались 350 железнодорожников и 27 единиц автотракторной техники, две путевые машинные станции и свыше 100 вагонов специализированного подвижного состава.