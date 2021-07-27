Бацарашкина и Черноусов принесли России серебро в стрельбе в миксте

Россияне Виталина Бацарашкина и Артем Черноусов завоевали серебряные медали в соревнованиях смешанных команд в стрельбе из пневматического пистолета с 10 м на Олимпийских играх в Токио, уступив лишь китайскому дуэту Цзян Жаньсинь и Пан Вэй со счетом 14:16.

Соревнования смешанных команд в стрельбе из пневматического пистолета с 10 м были включены в программу Олимпийских игр впервые, - напоминает РИА Новости.

Ранее Виталина Бацарашкина завоевала в Токио золотую медаль в стрельбе из пневматического пистолета с 10 м.