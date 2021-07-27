США возобновляют депортацию нелегальных иммигрантов

Министерство внутренней безопасности США объявило о возобновлении процедуры ускоренной депортации семей нелегальных иммигрантов.

"Начиная с сегодняшнего дня [с 26 июля], некоторые семьи... подлежат процедуре ускоренной депортации. Ускоренная депортация - это законная процедура по высылке тех семей, которые не имеют законных оснований находиться на территории США", - отметили в министерстве, передает ТАСС.

Также власти страны предостерегли иммигрантов от попыток незаконного проникновения в США, назвав эти действия опасными и влекущими за собой долгосрочные иммиграционные последствия.

"Администрация США работает над созданием безопасной, упорядоченной и гуманной иммиграционной системы", - говорится в сообщении.

Действующая администрация президента США Джо Байдена в последнее время подвергается жесткой критике в свете нарастающего притока людей, которые незаконно пытаются проникнуть в США из Мексики.