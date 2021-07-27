Пловец Евгений Рылов завоевал для России пятое золото Олимпиады

Пловец Евгений Рылов выиграл золотую медаль в плавании для России впервые с 1996 года – он победил на дистанции 100 м на спине на Играх в Токио, проплыв дистанцию за 51,98 секунды и установив рекорд Европы.

Серебряным призером стал другой представитель России Климент Колесников (52,00), замкнул тройку лучших американец Райан Мерфи (52,19), - передает РИА Новости.

В активе российской сборной на Олимпиаде в Токио стало пять золотых, шесть серебряных и три бронзовые награды.