Казахстан установил антирекорд по числу умерших от коронавируса

За минувшие сутки, 26 июля, в Казахстане зарегистрировано 6 797 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, - сообщает министерство здравоохранения страны.

Пальму печального первенства по-прежнему удерживают мегаполисы: в Нур-Султане количество зараженных за сутки достигло 1537 человек, в Алматы – 1207 человек, за ними следует Карагандинская область с 796 заболевшими, - передает Sputnik Казахстан.

Более ста инфицированных в Атырауской области – 480, Шымкенте – 382, Восточно-Казахстанской – 333, Алматинской – 260, Мангистауской – 254, Костанайской – 209, Павлодарской – 207, Акмолинской – 195, Туркестанской – 180, Актюбинской – 175, Кызылординской – 163, Северо-Казахстанской – 142, Жамбылской – 141, Западно-Казахстанской областях – 136 заболевших.

Общее количество зараженных в республике с марта 2020 года достигло, по официальным данным, 542 703 человек.

За минувшие сутки в стране умерли от коронавируса и пневмонии 110 человек. Для сравнения, накануне общее число жертв за сутки было 90.

Общее количество умерших от коронавируса с начала пандемии достигло 5 538 человек, от пневмонии - 3 649 человек.

Из числа заболевших коронавирусом и пневмонией в тяжелом состоянии находится 1 461 пациент, в состоянии крайней степени тяжести – 306 пациентов, на аппарате ИВЛ – 182 человека.