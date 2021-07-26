Мошенничество при продаже квартиры раскрыли в Дагестане

Правоохранители Дагестана выявили факт мошенничества при продаже квартиры в Махачкале, такое сообщение опубликовано на сайте ГУ МВД по республике.

Как установило следствие, председатель стройкомпании, расположенной в столице региона, в прошлом году вошла в доверие к местной жительнице 37 лет.

Обманным путем она составила договор купли-продажи квартиры в строящемся многоквартирном доме и в результате завладела 900 тыс рублей потерпевшей.

"Сотрудниками полиции подозреваемая доставлена в отдел. Следствие проверяет обстоятельства произошедшего и причастность к совершенным аналогичным преступлениям", - отметили в управлении.

По факту мошенничества подготовлен материал для вынесения процессуального решения. Решается вопрос об открытии уголовного дела по ст.159 УК РФ (мошенничество).