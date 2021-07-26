Дайверы создадут картину на дне озера в горах Карачаево-Черкесии

В рамках экспедиции "Подводный Кавказ-2021" под водой высокогорного озера Халега в Карачаево-Черкесии, находящегося на высоте 2,8 тыс м, будет создана картина. Об этом сообщил член краснодарского отделения Русского географического общества (РГО), руководитель Северо-Кавказского направления дайвинг-клуба "Черная акула" Эрнст Антонов.

"В рамках экспедиции дополнительной целью ставится установка нового мирового рекорда известной российской подводной художницы в примерной трактовке номинации "Самая высокогорная подводная картина в мире", - приводит слова собеседника ТАСС.

По его словам, основная задача экспедиции - продолжение подводных исследований озера Халега в районе Оборонного перевала в горах Карачаево-Черкесии, где в период Великой Отечественной войны шли ожесточенные бои за Кавказ.