Фильм на балкарском языке будет снят за счет гранта от форума "Таврида"

Проекты из восьми регионов России, в том числе из Кабардино-Балкарии, стали победителями Всероссийского конкурса молодежных проектов, который прошел на площадке арт-кластера "Таврида" в Крыму.

Так, Малика Атабиева из Кабардино-Балкарии получит грантовую поддержку на съемку полнометражного фильма на балкарском языке.

"Экспертная комиссия конкурса рекомендовала к присуждению грантовых средств проекты 10 участников из Москвы, Ростовской, Саратовской, Курской, Ивановской областей, Республики Башкортостан, Республики Кабардино-Балкария и Хабаровского края", - рассказали в пресс-службе форума.

Общая сумма финансирования проектов-победителей составила почти 6 млн рублей.

Уточняется, что всего в конкурсе участвовало 26 проектов.