Батумский поезд сбил молодого мужчину в Тбилиси

Молодой человек попал под поезд в Тбилиси, об этом рассказали представители "Грузинской железной дороги".

ЧП случилось в Дидубийском районе. Мужчина пытался перейти пути у станции "Дидубе" и был сбит поездом, ехавшим из Батуми, пишет Sputnik Грузия.

Пострадавший получил неотложную помощь на месте, затем он был госпитализирован в клинику имени Аладашвили.

Поезд еще около часа стоял на месте событий, где работали полиция и криминалисты.