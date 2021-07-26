Минздрав разрешил испытать комбинацию AstraZeneca и "Спутник Лайт" в России

Министерство здравоохранения РФ одобрил совместное исследование антикоронавирусных вакцин AstraZeneca и "Спутник Лайт", следует из реестра разрешений на клинические исследования ведомства.

"Простое слепое рандомизированное исследование фазы I/II для определения безопасности и иммуногенности комбинации препаратов AZD1222 и rAd26-S, вводимых по схеме "гетерологичный прайм-буст"", - цитирует его РИА Новости.

Уточняется, что препараты будут применяться с целью профилактики COVID-19 у взрослых.

В исследовании будут участвовать 150 пациентов, завершить его предполагается второго марта будущего года.