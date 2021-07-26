Проклятая Олимпиада: Токио оказался на пути тропической бури

Японское метеорологическое агентство спрогнозировало, что тропический шторм Непартак может обрушиться сегодня на Токио, отмечает американский веб-сайт Gizmodo. Олимпийские игры в Токио проходят в настоящее время на фоне глобальной пандемии и изнуряющей жары. В дополнение ко всем другим факторам организаторам теперь приходится беспокоиться о тропическом шторме.

Тропический шторм Непартак может обрушиться сегодня в районе Канто, расположенном на главном острове страны Хонсю и включающем Токио, сообщает Japan Times. Однако есть шанс, что Непартак вместо этого может отправиться на север в регион Тохоку, также расположенный на Хонсю. Вынесено предупреждение о сильном дожде, ветре и высоких волнах.

Если сегодня Непартак выйдет на берег, он может вызвать порывы до 126 км/ч и выпадение осадков до 15 сантиметров в районе Канто-Кошин. В воскресенье шторм прошел в 1800 км от Токио с порывами до 108 км/ч.

Эксперты не ожидают, что Непартак превратится в тайфун, который считается эквивалентом урагана (единственная разница между ними - это место, где происходит шторм). Тайфуны - обычное явление в Японии, хотя в Токио штормы обычно случаются в конце лета и в начале осени.

Тем не менее Непартак вызвал тревогу среди олимпийских чиновников, вынудив их перенести запланированные соревнования по гребле. Однако гребля - не единственный вид спорта, подверженный риску. Практически все состязания, которые проводятся на открытых стадионах, находятся под угрозой.

Такая Маса, пресс-секретарь оргкомитета Токио-2020, сообщила ESPN, что организаторы внимательно следят за траекторией шторма и будут принимать необходимые решения исходя из ситуации. Она добавила, что комитет будет действовать ответственно, если шторм обрушится на Токио и нанесет ущерб: "В отличие от землетрясения, мы можем предсказать путь тайфуна и строить планы. Изменение расписания - не редкость, но мы понимаем, что это серьезно бремя для спортсменов".