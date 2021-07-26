Нетрезвый опоздавший пассажир едва не погиб под поездом в Жамбылской области

Сотрудники транспортной полиции в Жамбылской области спасли пьяного пассажира, свалившегося в проем между поехавшим поездом и платформой, о ЧП рассказала пресс-секретарь департамента полиции на транспорте МВД Ляззат Касымжанова.

По ее словам, пассажир, находившийся в подпитии, опаздывал на поезд сообщением Кокшетау-Кызылорда на станции Луговая. Сначала он подбежал к вагону и начал стучать по двери, игнорируя предупреждающий свист полицейского, а затем по собственной неосторожности он поскользнулся и упал в промежуток между поездом и платформой.

Машинист применил экстренное торможение, и стражи порядка вытащили нарушителя, которым оказался 31-летний житель Кызылорды в состоянии алкогольного опьянения средней степени, передает Sputnik Казахстан.

На дебошира оформлены два административных протокола: по факту распития алкоголя или появления в общественных местах в состоянии опьянения и по факту нарушения правил использования средств железнодорожного транспорта. Он оштрафован на 10 МРП (29 170 тенге, или $68,5).

Из-за ЧП незапланированная стоянка поезда составила три минуты.