На Кубани собрали рекордный урожай зерновых

Краснодарский край завершил уборку зерновых, - сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

"Наши аграрии собрали 12 млн 380 тыс т зерновых колосовых и зернобобовых культур. Это на 1,28 млн т больше, чем в 2019 году, богатом на урожай. В том числе озимой пшеницы собрали 10 млн 542 тыс т. И это при том, что жатва шла в непростых погодных условиях", - написал он на своей официальной странице в соцсети.

Такие урожаи являются рекордными. "Наши хлеборобы – настоящие профессионалы своего дела, и новые рекорды – тому подтверждение", - отметил Кондратьев.