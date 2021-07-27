Турецкая туриндустрия превзошла допандемийные показатели

После праздника Курбан-байрам, несмотря на пандемию Covid-19, спрос на отдых в Турции вырос настолько, что показатели уже превзошли статистику 2019 года, который был назван лучшим годом для отрасли, отмечает турецкая "Сабах". Глава Федерации отельеров Турции (TÜROFED) Сурури Чорабатыр особенно доволен темпами, достигнутыми на внутреннем рынке во время праздников. "На внутреннем рынке показатели 2019 года, который был нашим лучшим годом, были превышены", - сообщил он.

Число иностранцев, посещающих Турцию, также было высоким. Страна принимала отдыхающих из более чем 50 стран. По словам представителей туристической отрасли, россияне, как всегда, составили большинство иностранных туристов страны, отдыхающие из таких стран, как Германия, Нидерланды, Бельгия, Болгария и Словакия, также сделали выбор в пользу Турции.

"Туристические показатели вызывают улыбку у всех, не только у тех, кто работает в этой сфере", - отметил Чорабатыр, который ожидает, что этот ажиотаж продолжится и в летний сезон.

Одна из причин столь высокого спроса заключается в том, что в прошлом году все были вынуждены оставаться дома из-за мер, принятых для предотвращения распространения коронавируса, и что теперь еще больше людей хотят путешествовать. По словам Чорабатыра, каждый регион Турции, от побережья до центральной части, привлекает внутренних и международных туристов.

Уровень заполняемости отелей был особенно высоким в Эгейском и Средиземноморском регионах - это касается и местных, и иностранных гостей. Прибрежные районы, от северо-западной провинции Чанаккале до южного Мерсина, которые не так известны, как, например, Анталия, оказались более популярными, чем ожидалось.

В центральных частях страны по показателям туристического спроса лидирует знаменитая Каппадокия. Во время сезона отпусков регион был заполнен туристами.

Живописная Каппадокия - туристический центр в центральной провинции Невшехир - знаменита своими необычными подземными городами, пещерными отелями и полетами на воздушных шарах.

Снижение числа новых случаев заражения коронавирусом наряду с кампанией по вакцинации стимулировали спрос в туристической отрасли. Такое большое количество туристов также способствует приросту инвестиций в этот сектор.

ORKA Hotels Group вместе с британским партнером J&S Leisures инвестировала в тематический парк в юго-западной турецкой провинции Мугла в популярном туристическом районе Фетхие. В парке Orka World, первом в провинции, разместили храм в стиле народов майя, дворцы, рестораны, множество стендов и магазинов.

Первая фаза проекта, которая уже введена в эксплуатацию, включает виллы, отели и торговые центры. Заявив, что они продолжали инвестировать даже в период пандемии, генеральный директор ORKA Hotels Эрджан Торуногуллары, отметил, что общий объем инвестиций составляет 140 млн евро. "Мы полностью доверяем нашей стране, и мы продолжим инвестировать. Этот проект также внесет большой вклад в продвижение региона", - сказал Торуногуллары.

Подтвердив, что пандемия Covid-19 не помешала их инвестиционным планам, он отметил: "Напротив, мы инвестировали больше и привлекли иностранных инвесторов. Мы привлекли много инвесторов, особенно из европейских регионов или таких стран, как Россия, Узбекистан и Казахстан".

Компания также занимается строительным бизнесом в районе Мугла, в основном строя виллы. "90% покупок приходится на иностранцев. Даже в период пандемии туристический сектор как-то продолжает развиваться, и это привлекает внимание иностранных инвесторов. Доверие к Турции не пошатнулось, мы это видим", - утверждает Торуногуллары.