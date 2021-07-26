В Ингушетии осудили за смертельное ДТП водителя BMW

Назрановский районный суд в Ингушетии вынес приговор в отношении местного жителя, виновного в гибели двух человек в ДТП, - сообщили в республиканской прокуратуре.

Авария случилась 2 ноября 2018 года в селе Яндаре. 37-летний мужчина за рулем BMW - 750 Li X - Drive превысил скорость и въехал в "ВАЗ-21093". В результате ДТП погибли двое пассажиров, находившихся в отечественной легковушке, а водитель получил тяжелые травмы. На него завели дело и объявили в розыск.

Скрываясь на территории соседней республики, злоумышленник незаконно хранил огнестрельное оружие и наркотики, за что его приговорили к лишению свободы.

В прокуратуре отметили, что с учетом неотбытого наказания по предыдущему приговору суда мужчина был приговорен к шести годам колонии общего режима, передает "Интерфакс-Юг".