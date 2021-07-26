Любимый кофе Лермонтова предложат завтра в Железноводске

В Курортном парке Железноводска завтра, в день гибели поэта Михаила Юрьевича Лермонтова, будет работать импровизированная кофейня "Не уезжай. Тот самый кофе". Об этом пишут ставропольские СМИ.

В ней гости смогут отведать напиток, приготовленный точно по рецепту действовавшей в то время немецкой кофейни Рошке: его очень любил поэт. На ставшую для него смертельной дуэль Лермонтов отправился именно из этой кофейни.

Кофе, ставший последним для поэта, традиционно варится на песке с добавлением фирменного ингредиента Рошке, передает "Сайт Ставрополя 1777".

Лермонтовская кофейня заработает на прогулочном антиковидном маршруте рядом с Бюветом-книгой. Кофепитие будет проходить под чтение произведений Михаила Лермонтова, в программе также викторина на знание жизни и творчества поэта.