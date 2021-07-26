В Ингушетии стартовала краеведческая экспедиция на квадроциклах

Пятидневная краеведческая экспедиция на квадроциклах в рамках проекта "Наследие России" стартовала в Ингушетии, сообщает пресс-служба Комтуризма республики.

Участников экспедиции ждет увлекательное и познавательное путешествие по горным дорогам, перевалам и ущельям, посещение уникальных объектов природы и памятников истории республик Северного Кавказа.

Идея проекта "Наследие России" состоит в появлении внедорожных экспедиций на квадроциклах и автомобилях в краеведческом формате, с постоянным знакомством участников с природным и историко-культурным наследием Кавказа.