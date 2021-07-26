Штаб по борьбе с незаконными граффити откроют на Кубани

В Краснодаре появится штаб по борьбе с незаконным граффити, сообщает пресс-служба администрации города.

Решение связано с частыми случаями нанесения незаконных рисунков.

Замглавы полиции по охране общественного порядка УМВД России по Краснодару Иван Коробченко заявил, что на прошлой неделе по факту вандализма на улице Красной сотрудники правоохранительных органов задержали троих нарушителей.

Отмечается, что при фиксации порчи городского имущества муниципалитет подаст заявления в полицию, поскольку беседы с молодежью не приводят к положительным результатам. Также появится фототаблица незаконных надписей, чтобы классифицировать и сгруппировать их по почерку авторов.

Стоит добавить, что нарушители будут привлечены к административной ответственности, а также к работе по ликвидации.