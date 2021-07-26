Фильм Владимира Битокова "Мама, я дома" покажут на Венецианском кинофестивале

Венецианский кинофестиваль сегодня опубликовал официальную программу, в которую попал фильм режиссера Владимира Битокова из Кабардино-Балкарии "Мама, я дома", - сообщил в своем инстаграм-аккаунте продюсер ленты Александр Роднянский.

"Венеция, старейший кинофестиваль в мире, отбирает, как и Канны, из тысяч предложенных на рассмотрение фильмов лишь около 20 в главный конкурс и столько же в программу Orizzonti (аналог каннского "Особого взгляда"). В этом году фильм «Мама, я дома» режиссера Владимира Битокова отобран в конкурсную секцию официальной программы важнейшего мирового фестиваля - Orizzonti Extra!" - написал Роднянский, передает "АиФ-Ставрополье".

Действие фильма происходит в Кабардино-Балкарии. Героиня фильма Тоня работает водителем автобуса на окраине Нальчика. Она ждет возвращения сына, который уехал по контракту в Сирию в составе частной военной компании. Позднее сына Тони убивают, но она отказывается в это поверить, когда ей сообщают печальное известие. Она начинает в одиночку бороться за то, чтобы ей вернули сына. А в один из дней на пороге ее квартиры появляется парень…

Международное название фильма звучит как Mama, I’m home. Сценарий написала Мария Изюмова. Снялись в фильме Ксения Раппопорт и Юра Борисов.