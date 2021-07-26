Возможную драку чиновниц расследуют в Новороссийске

Администрация Новороссийска проводит проверку по поводу скандального видео, на котором, предположительно, запечатлена драка двух чиновниц. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

Ранее в местных СМИ и соцсетях широко разошелся ролик, на котором в ходе беседы в холле какого-то учреждения женщина хватает за горло собеседницу и отталкивает ее. В комментариях говорится, что это руководитель Управления по развитию новых и ранее застроенных территорий и инженерных коммуникаций Людмила Обламская и начальник отдела по организационной работе Лилиана Фонарева, а драка случилась 9 июля во время совещания по поводу обманутых дольщиков и проблемных долгостроев, проводившегося первым вице-губернатором Кубани Андреем Алексенко.

"Проводится служебное расследование, выясняются обстоятельства", - цитирует сообщение мэрии РИА Новости.

Никаких деталей в ведомстве не назвали.

В пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю подтвердили, что "материал зарегистрирован", но не уточнили, обратилась ли к ним сама пострадавшая или поводом стало видео.