Водитель и пассажирка мопеда пострадали в ДТП в Алматы

Два человека пострадали в ДТП с мопедом в Алматы, об этом пишут казахстанские СМИ.

Авария случилась на пересечении улиц Абая и Байзакова, сообщает Sputnik Казахстан. Как рассказали очевидцы, Hyundai Sonata ехал по улице Абая в восточном направлении.

На пересечении с Байзакова его водитель решил повернуть направо и не заметил ехавший по автобусной полосе мопед. Произошло столкновение, от которого мопед отбросило под колеса авто.

Водитель и пассажирка мопеда с травмами были доставлены в ближайшую больницу. Детали ДТП устанавливают сотрудники дорожной полиции.