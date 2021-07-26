Главная » Новости

Водитель и пассажирка мопеда пострадали в ДТП в Алматы

Водитель и пассажирка мопеда пострадали в ДТП в Алматы

Два человека пострадали в ДТП с мопедом в Алматы, об этом пишут казахстанские СМИ.

Авария случилась на пересечении улиц Абая и Байзакова, сообщает Sputnik Казахстан. Как рассказали очевидцы, Hyundai Sonata ехал по улице Абая в восточном направлении.

На пересечении с Байзакова его водитель решил повернуть направо и не заметил ехавший по автобусной полосе мопед. Произошло столкновение, от которого мопед отбросило под колеса авто.

Водитель и пассажирка мопеда с травмами были доставлены в ближайшую больницу. Детали ДТП устанавливают сотрудники дорожной полиции.

1050 просмотров





Вестник Кавказа

в YouTube

Подписаться



Видео

Новости



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!