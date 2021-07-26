Михайловская "Гармония" получит новую школу

В ставропольском Михайловске за счет региональной госпрограммы "Развитие образования" нацпроекта "Образование" в скором времени будет построена школа, в которой смогут обучаться до тысячи учеников.

"Школа появится на территории жилого комплекса "Гармония". Предусмотрено строительство трехэтажного здания на 1 002 места, стадиона с футбольным полем, площадки для легкой атлетики и общеразвивающих упражнений, теннисного корта, двух площадок для баскетбола и волейбола", - сообщили в управлении по информационной политике правительства Ставрополья, передает "Это Кавказ".

Первый этаж здания займут классы начальной школы, спальные и игровые комнаты, группы продленного дня, помещения медицинского блока, тренажерный, спортивный и актовый залы, а также столовая. Второй этаж будет отдан под читальный зал библиотеки с книгохранилищем, учебные классы, административные помещения, физкультурный зал для детей, отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе. Помещения для развития творческих способностей и эстетического воспитания, учебные классы и фотостудия будут находиться на третьем этаже.

На строительство школы выделено более 1 млрд рублей из федерального и краевого бюджетов, ее строительство завершится в следующем году, - отметил и. о. министра строительства и архитектуры Ставрополья Валерий Савченко.