На Ставрополье покажут быт скифов

На Ставрополье в сентябре пройдет фестиваль исторической реконструкции, посвященный культуре и быту скифов.

"18 сентября на территории музея-заповедника "Татарское городище" пройдет фестиваль исторической реконструкции, посвященный скифской культуре. Для всех желающих будет организована площадка с воссозданным бытом скифов, некогда проживавших на территории Ставрополья. Звуковое сопровождение обеспечит скифская живая музыка", - сообщается в Instagram-аккаунте Ставропольского государственного музея-заповедника имени Г. Н. Прозрителева и Г. К.Праве, передает "Это Кавказ".

На фестивале можно будет принять участие в мастер-классах по литью металла, плетению корзин, стрельбе из лука и метанию сулиц, работе с глиной и кузнечному делу. Для детей будет работать школа юного археолога, где их научат, как поставить палатку, разбить раскоп, научиться чертить и фиксировать находки. Кроме того, посетители, которые не бывали Татарском городище ранее, смогут поучаствовать в пешеходных экскурсиях по территории археологического и природного музея-заповедника.

Масштабы фестиваля, количество его участников и другие организационные вопросы будут зависеть от эпидемиологической обстановки, - добавили в музее.