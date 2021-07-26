Тоннель на трассе Грузия-Россия закроют на несколько часов

Автомобильные власти Грузии 28 июля на несколько часов закроют для транспорта Горийский автомобильный тоннель, который находится на 88 километре участка автомобильной дороги международного значения Тбилиси-Сенаки-Леселидзе (граница с Россией), - сообщает Департамент автомобильных дорог страны.

С 00:00 до 04:00 в тоннеле будет закрыто движение для всех видов транспорта по направлению Сенаки-Тбилиси, а с 04:00 до 08:00 - по направлению Тбилиси-Сенаки.

Ограничения связаны с профилактическими работами на объекте, - говорится в заявлении департамента, передает Sputnik Грузия.

Для потока автотранспорта на это время будет открыта объездная дорога и тоннели внутреннего значения, за его движением будет следить патрульная полиция, - говорится в сообщении.