Кубанские пожарные боролись с огнем в Краснодаре

Сегодня вечером кубанские спасатели тушили пожар в жилых домах, вспыхнувший в Краснодаре на улице Евдокимова, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Сообщение о пожаре поступило диспетчерам в в 17:24. Уже в 17:25 к месту вызова были направлены подразделения Краснодарского пожарно-спасательного гарнизона МЧС России. В 17.44 по прибытию к месту первых подразделений установлено, что произошло возгорание жилых зданий на площади 425 кв м. В 18:07 огонь локализовали, а в 18:18 потушили. К 18:54 были ликвидированы все последствия возгорания, - сообщили в региональном МЧС, передает "АиФ-Юг".

К тушению пожара от РСЧC привлекались 32 человека и 11единиц техники, из них от МЧС России - 21 человек личного состава, 7 расчетов, - указывается в сообщении.