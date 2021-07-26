ОАЭ поможет Армении заменить энергию АЭС на солнечную

Власти Армении хотят увеличить долю возобновляемых источников в выработке электроэнергии посредством реализации амбициозного плана по строительству двух новых солнечных электростанций. Предполагается, что солнечная электростанция "Айг-1" будет производить около половины объема электроэнергии, вырабатываемого устаревшей АЭС, пишет Карине Казарян в статье для Eurasianet.

В июле правительство Армении заключило соглашение с арабской компанией Masdar, работающей в сфере альтернативных источников энергии, о строительстве первой электростанции к 2025 году. Электростанция "Айг-1" мощностью 200 мВт станет крупнейшей солнечной электростанцией страны, это составит почти половину нынешней мощности Мецаморской АЭС, которая вырабатывает около трети всей электроэнергии в Армении.

В правительстве заявили, что инициатором этого инвестиционного проекта выступила компания Masdar. В 2019 году правительство объявило международный тендер на строительство крупной солнечной электростанции. При этом Masdar была предложена возможность обойти самый низкий тариф, предложенный любой другой компанией. Однако первоначальный тариф Masdar в 2,99 цента за кВт/ч был отклонен правительством как слишком высокий. Затем компания предложила новый тариф в 2,99 центов за 1 кВт/ч.

"Айг-1" будет расположена на площади более 500 гектаров в Арагацотнской области Армении. Бенефициаром 85% акций программы станет компания Masdar, а 15% акций будут принадлежать Государственному фонду интересов Армении (ANIF). Ожидаемая общая стоимость проекта по строительству электростанции мощностью в 200 мВт составляет $174 млн. По словам исполнительного директора Государственного фонда интересов Армении Давида Папазяна, это "самая крупная единоразовая иностранная инвестиция в зеленую энергетику в регионе и вторая по величине прямая иностранная инвестиция в истории современной Армении". Папазян сказал, что вырабатываемое новой электростанцией электричество будет стоить дешевле электричества, вырабатываемого Мецаморской АЭС.

Masdar - подразделение фонда национального благосостояния ОАЭ Mubadala Investment Company.

"Айг-1" - не единственный крупномасштабный проект компании в регионе: в прошлом году Masdar подписал соглашение на строительство солнечной электростанции мощностью 200 мВт на юге Азербайджана.

В июле Армения также объявила о подписании соглашения с другой компанией из ОАЭ, Air Arabia, о создании национальной авиакомпании.

Не имея существенных собственных ресурсов ископаемых энергоносителей, Армения сильно зависит от импорта газа и ядерного топлива из России. В 2010-х годах, учитывая большой потенциал солнечной энергии в Армении и падение цен на оборудование для производства возобновляемой электроэнергии, страна начала рассматривать солнечную энергию как возможный способ диверсификации источников энергии. В 2016 году поправки к законодательству о возобновляемых источниках энергии позволили частным домохозяйствам с солнечными панелями мощностью до 150 кВт возможность продавать излишки вырабатываемой электроэнергии. Предприятиям, использующим солнечную энергию, также предлагались сниженные налоговые ставки.

В марте 2021 года было завершена сделка по финансированию строительства еще одной солнечной электростанции - "Масрик-1" мощностью 55 мВт. Проект реализует испанская фирма Fotowatio Renewable Ventures, входящая в холдинг Саудовской Аравии Abdul Latif Jameel. "Масрик-1" будет построена в Гегаркуникской области и станет второй крупнейшей станцией в Армении после "Айг-1".